「ホットハッチ」とする狙いとはルノーは来年、EVの『メガーヌEテック』の最上位グレードとなる高性能バージョンを新たに投入する見込みだ。ビッグ・マイナーチェンジを実施し、「ホットハッチ」として位置づけようとしている。【画像】ファミリーカーとしてもちょうどいい。快適EV【ルノー・メガーヌEテックを詳しく見る】全20枚これにはメガーヌEテックの魅力を高め、過去1年半の販売減少を逆転させる意図がある。ルノー・メガ