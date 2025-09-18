元不登校系YouTuberで現在は「冒険家」として活動しているゆたぼんさんが2025年9月17日にXを更新し、所属しているボクシングジムに事実無根の手紙が届いたことを明かした。「僕が実際に誹謗中傷している証拠はありませんでした」ゆたぼんさんはXで「ご報告」「僕の所属してるボクシングジム宛てに、匿名の人物から『ゆたぼんこと中村逞珂が複数の無実の個人をインターネット上で誹謗中傷している』という事実無根の手紙が届きまし