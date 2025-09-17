全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・祐天寺のベトナム料理店『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』です。自家製尽くしでベトナム料理の概念が変わる！「国産米粉を使って自分でブンを作りたい」。その思いから日本人好みのコシのある麺を目指し、たどり着いたのが蕎麦用製麺機だ。米粉と水のシンプルな材料に、無農薬の北海道産でんぷんを加えることで完成したという。程よ