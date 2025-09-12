全国各地で増え続けるクマ被害。とくに東北地方ではツキノワグマの出没が増加傾向にあり、秋田県でも被害が深刻化。今年2025年の春は例年の3倍を超える被害が確認され、重傷事故も複数発生しており、北秋田市では70代の女性が襲われて死亡する事故もあった。まさに異常事態となっている。【写真】クマの出没情報がひと目でわかる！SNSでも話題になっている『クマダス』この増え続けるツキノワグマの出没に対応するため、秋田県