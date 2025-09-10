全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のベトナム料理店『THI THI（ティティ）』です。蒲田の地下に潜む本物のベトナムで異国情緒を味わう！ベトナム料理ならここ一択。と蒲田に引っ越してきたお客さんもいるほどだ。何を隠そう筆者も常連。せっせと通うのは訳がある。1．ホーチミンの家庭料理が飛びきり旨いこと。2．地元の食堂さながらの居心地の良さ。3．客の8割が