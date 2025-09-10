先週閉幕した Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S の5日目。渋谷ヒカリエ ホールにて「VIVIANO（ヴィヴィアーノ）」が最新コレクションを発表しました。東京のウィメンズブランドの中でも「華やか＆カラフル担当」と称される同ブランドが、今季はあえて全ルックをブラック＆ホワイトで構成。大胆な方向転換は観客に鮮烈な印象を残しました。Courtesy of VIVIANO「Neo Romanticism」という新解釈テーマは「Neo Romanticism（新し