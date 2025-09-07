「参政党」の神谷宗幣代表（47）が7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜後1・30）に出演。参院選における公約に「日本人ファースト」を掲げた理由を明かした。SNSを中心に外国人排斥的な風潮が目立ち、参院選では外国人政策が争点の一つとなった。「日本人ファースト」というキャッチコピーを打ち出した理由として、神谷氏は「日本人が1番で外国人が2番、3番という意味でつけたわけではない」と説明。「反グロ