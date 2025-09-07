全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・根津のパン屋『Les Inities（レ ジニシエ）』です。食べれば気分もパリジェンヌ看板商品「バゲット・トラディション」はフランス産100％の小麦粉や塩などを使用。現地の伝統的なレシピを受け継ぎ、本場らしい味を追求しているそう。外側が香ばしくて小麦の香りも豊か、食事のお供にピッタリだ。バゲット・トラディション 380円『Les I