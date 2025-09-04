きょうの為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円は１４８円台半ばまで買い戻されている。前日は弱い米求人件数の発表でドル安が強まり、ドル円は１４７円台に下落していたが、本日は買い戻されているようだ。 先ほど発表の８月のＡＤＰ雇用統計も弱い内容となったものの、市場の反応は一時的な動きに留まっている。今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏付ける内容ではあるものの、市場は明日の米雇用統計を確認したい意向