きょうの為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円は１４８円台半ばまで買い戻されている。前日は弱い米求人件数の発表でドル安が強まり、ドル円は１４７円台に下落していたが、本日は買い戻されているようだ。



先ほど発表の８月のＡＤＰ雇用統計も弱い内容となったものの、市場の反応は一時的な動きに留まっている。今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏付ける内容ではあるものの、市場は明日の米雇用統計を確認したい意向も強く、反応は限定的となっている模様。今回の弱さは９月利下げを正当化するには十分だが、景気後退を示すほどではないとの解釈も多いようだ。



明日の米雇用統計も前回同様に弱い内容が予想されており、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は７．５万人増、失業率は４．３％への上昇が見込まれている状況。予想通りであれば、９月利下げはほぼ確定だが、市場はすでに年内の利下げ回数の手掛かりを探っている。現在は９月を含めて２回か３回で織り込んでいる。ただ、３回の確率は３３％程度。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は観測されていない。



