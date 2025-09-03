水平対向エンジン搭載の2ドアスポーツカーアメリカの新興自動車メーカー、REZVANI（レズバニ）は2025年8月8日、カリフォルニア州ペブルビーチなどで開催されたモントレー・カー・ウィーク（会期：8月8日〜17日）で、ポルシェの「911」をベースとした新型「RR1」を発表しました。RR1は、同社が新たに立ち上げた「レズバニ・レトロ」ブランドの第1弾。ベース車はポルシェの現行型「911」、つまり992型を採用しながら、そのデザイ