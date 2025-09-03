クリスピー・クリーム・ドーナツは、2025年9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定で『オリジナル・グレーズド』を99円で販売します（イベント・催事店舗を除く）。「できたてオリグレ」がもらえるお得企画も9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定で、『オリジナル・グレーズド』をお得に購入できます。通常価格216円（イートイン220円）が、なんと半額以下の特別価格99円（イートイン101円）に。1日限り、全店合計9900個の