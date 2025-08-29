ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 結婚の報告をしに行ったのは放送作家だけ 有吉弘行が明かす 有吉弘行＆夏目三久が結婚発表 有吉弘行 夏目三久 芸能人の結婚 ラジオの話題 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 結婚の報告をしに行ったのは放送作家だけ 有吉弘行が明かす 2025年8月29日 12時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 有吉弘行が29日、放送作家の高田文夫氏のラジオ番組に出演した 「結婚の報告をしに行ったのは高田先生だけですよ」と告白 高田氏は「それは大事だよ。そういうのは言の葉に乗るから」と語った 記事を読む 関連の最新ニュース 有吉弘行＆夏目三久が結婚発表 記事時間 結婚の報告をしに行ったのは放送作家だけ 有吉弘行が明かす 記事時間 01/30 21:34 有吉弘行が夏目三久さんとの結婚式を回顧 「顔真っ赤になっちゃった」 記事時間 01/09 20:30 広島の尾道で「結婚式をした」有吉弘行がラジオで突然の生報告 おすすめ記事 日テレ「カズレーザーと学ぶ。」終了に“疑問の声”が広がる理由 「後継番組」に囁かれる“不安要素”とは 2025年8月29日 11時12分 VIVANT海外ロケで死亡事故 衛生設備品運搬中の現地運転手 2025年8月29日 19時34分 大坂なおみが黒人差別騒動に言及 「最悪の言葉」と批判 2025年8月29日 22時57分 中日もうDeNA藤浪を責められない皮肉…仲地礼亜が頭部危険球で“ブーメラン”な一発退場 2025年8月29日 11時35分 34歳元芸人 がんが肝臓へ転移「ステージ4の末期癌でした」「早急に入院し、治療」胃がん宣告から8カ月 2025年8月29日 19時11分