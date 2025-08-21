21日午後、広島市佐伯区の住宅で、61歳の女性が殺害される事件がありました。警察は、30代の長男が何らかの事情を知っているとみて話を聞いています。事件があったのは、広島市佐伯区皆賀1丁目の住宅です。警察によると21日午後6時前、帰宅した夫から「妻が血だらけで意識がない」と通報がありました。女性はこの家に住む持田すみさん（61）で、意識不明の重体で廿日市市内の病院に搬送されましたが約1時間後に死亡が確認されまし