全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川県鎌倉市大船の生ビール専門店『ビールスタンドミナト』です。3銘柄の個性もクッキリ。感動の“一度つぎ”！スイングカランから注がれる「一度つぎ」のビールが驚くほど旨い！心地いい喉越しのあと体にビールが染みて旨さが弾けるような……。スイングカランとは昭和初期に主流だったサーバー。勢いよく注がれ、注ぎ手により良くも悪