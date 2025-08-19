◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・ロバーツ監督が敵地ロッキーズ戦の試合前に取材に応じ、先週のリハビリ登板で球速低下が目立った佐々木朗希投手について「実は本人は球速が落ちていることに気づいていなかったそうだ。今週は球速が上がるはずだと話していた」と、次回登板での球速向上に期待を寄せた。右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々