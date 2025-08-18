プロボクシングＷＢＡ・ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（帝拳）が１８日、自身のインスタグラムを更新し、「２７歳になりました！みんないつもありがとう」と２７歳の誕生日を迎えたことを報告した。２６歳の１年間は、昨年１０月にＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座を獲得、今年２月には前ＷＢＯ世界バンタム級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）を破るなど３戦３勝で、世界ランク１位まで浮上した