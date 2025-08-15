ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > HIKAKINの重大発表に「はぁ？」石川典行の投稿にX共感「拍子抜けだっ… HIKAKIN YouTuber エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース HIKAKINの重大発表に「はぁ？」石川典行の投稿にX共感「拍子抜けだった」 2025年8月15日 19時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと HIKAKINが14日、兄・SEIKINと組んだ新曲のMVを公開した 事前に重大発表を匂わせたことで、「拍子抜けだった」といった声も出ている 配信者・石川典行はXに「はぁ？」と投稿し、共感が寄せられている 記事を読む おすすめ記事 アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が解説！“オーラが違う”コインの見分け方と価値の理由 2025年8月13日 21時0分 ＝LOVE 8/22(金)配信限定でリリースされる、大谷映美里がセンターを務める新曲 『内緒バナシ』 Music Video公開！ 2025年8月10日 22時0分 ≠ME、鈴木瞳美センターの新曲 悲しみぴえんな夏の片思いソング“縦型MV”公開 2025年8月15日 14時3分 ヒカキン“超重大発表”の内容にネット賛否「最高の胸アツ動画！」「カウントダウンするほどのこと？」 2025年8月14日 20時32分 大竹しのぶ 「やっと行けましたあ」“推し”との密着ツーショに「可愛い」「笑顔が素敵」の声 2025年8月13日 9時28分