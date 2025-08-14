13日（水）、インドネシアのスラバヤで2025女子U21世界選手権大会のラウンド16が行われ、バレーボールU21女子日本代表はU21女子クロアチア代表と対戦した。 予選ラウンドを無傷の5連勝で終え、プールD1位で通過した日本は、プールB4位で通過したクロアチアとの対戦となった。 第1セットの序盤から、ラリーの続く激しい攻防が繰り広げられる。サービスエースから勢い付いた日本