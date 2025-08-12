夏には、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は、タイの味を都内で楽しめる店を調査。当地の味が楽しめる料理に、現地感抜群のお店があれば、ワインに合う料理も登場。個性炸裂！屋台メシからレストランの味までタイの美味が揃う『SOI7（ソイナナ）』＠中目黒タイ出身のオンさんが作る料理は本場そのもの。それも当然、幼い頃から母親の屋台を手伝っていたんだから、キャ