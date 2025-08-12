旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■辛くない正解： 紫たまねぎ難易度：★★☆☆☆辛さ控えめ、甘みたっぷり！紫たまねぎは、たまねぎの一種で、その特徴的な鮮やかな紫色が目を惹きます。植物学的にはヒガンバナ科ネギ属に分類され、球根が肥大して食用とされる野菜です。