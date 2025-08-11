ケープのFOR ACTIVEは私はもう軽く１０本はリピしてます！ 見た目的にも手触り的にも固まりすぎないのに、なぜか崩れないんです…。 これに出会ってから他の使えないくらい、前髪固定には私の必需品です！Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g