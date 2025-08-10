“MADE IN KURUME”のクラフトマンシップが光る、ムーンスターの自由が丘店限定モデル「LOWBASKET JYG」に新色が登場します。2025年8月29日（金）より発売される新カラーは、あらゆるスタイルにマッチする万能なBLACK。撥水加工を施した素材を使用し、デザイン性と機能性を兼ね備えた一足です。男女問わず楽しめるユニセックス仕様で、足元から洗練されたカジュアルを楽しんでみては？ 限定スニーカ}