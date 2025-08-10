ムーンスターの新色スニーカー登場！限定LOWBASKET JYGに注目

“MADE IN KURUME”のクラフトマンシップが光る、ムーンスターの自由が丘店限定モデル「LOWBASKET JYG」に新色が登場します。2025年8月29日（金）より発売される新カラーは、あらゆるスタイルにマッチする万能なBLACK。撥水加工を施した素材を使用し、デザイン性と機能性を兼ね備えた一足です。男女問わず楽しめるユニセックス仕様で、足元から洗練されたカジュアルを楽しんでみては？

限定スニーカーに上品な新色が登場

2023年に発売された「LOWBASKET JYG」は、クラシックなローカットデザインと、日本国内でも数少ない加硫（ヴァルカナイズ）製法による丁寧な仕上げが特徴のスニーカー。

今回、自由が丘店「MOONSTAR JIYUGAOKA」限定で、新色のBLACKがラインナップに加わります。

撥水性に優れたnano-Wing®素材を使用しているので、雨の日のお出かけにも安心。シンプルかつ洗練されたカラーで、どんな装いにも自然と馴染みます。

【ツーハッチ新作】自胸でつくる理想の谷間♡マニョリアレース登場

“MADE IN KURUME”の職人技が光る1足

LOWBASKET JYGは、キャンバス×ラバー素材のクラシックな見た目に加え、加硫製法ならではの美しいフォルムと耐久性が魅力。

ソールがしなやかで壊れにくく、長く履いても快適な履き心地をキープしてくれます。

サイズは22.5cm～28.0cm、29.0cmまでのユニセックス展開。熟練職人の手によって仕上げられた1足は、まさに“履くたびに愛着が増す”特別なスニーカーです♡

価格・カラー・発売情報をチェック

LOWBASKET JYG（BLACK）



価格：13,200円

nano-Wing🄬素材による撥水性と、精巧なクラフト技術を体感できる注目の新作。ぜひお見逃しなく。

カラー：BLACK

サイズ：22.5cm～28.0cm、29.0cm

素材：キャンバス／ラバー

販売店舗：MOONSTAR JIYUGAOKA（自由が丘店限定）

毎日が心地よくなる上質な一足を

日常を心地よく彩るスニーカーをお探しの方にぴったりな「LOWBASKET JYG」。

ムーンスターのこだわりが詰まったデザインと、BLACKの万能さで、ワードローブに欠かせない存在になりそうです。

限定モデルだからこそ味わえる特別感も◎。この夏、足元から上質なスタイルを始めてみませんか？