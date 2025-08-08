「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、フレグランスコレクション「プラダ パラドックス」からフローラルウッディの香りの「プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファム」（10mL 9020円、30mL 1万6500円、50mL 2万4900円、90mL 3万3000円、リフィル 100mL 3万140円）を発売する。10月1日からプラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアで先行販売し、8日から全国で取り扱う。キャンペーンムービーとヴィジュアルには、パラドックスのアンバサダーを務める俳優 エマ・ワトソン（Emma Watson）を起用した。

【画像をもっと見る】

プラダ パラドックスは、絶えず進化を続ける人間の本質を表現したフレグランスコレクション。決して同じ顔を見せない一方で、常に自分であるという定義できない逆説性やコントラストを称賛した香りを展開している。

プラダ パラドックス ラディカル エッセンス パルファムは、シリーズを象徴するネロリとオレンジブロッサムによるフローラルノートを再構築。ソルテッドピスタチオとオレンジブロッサムのハートノートに、ムスクやバニリン、サンダルウッドといったモダンな香料を調合し、甘さと塩気が溶け合うグルマン調の香りに仕上げた。

ボトルデザインは、プラダの象徴的なロゴに着想したシリーズ共通のトライアングルシェイプを踏襲し、濃密な香りをイメージした深みのあるピンクカラーを採用した。外箱には、プラダを象徴するサフィアーノレザーに着想を得たパターンを施し、ブラックのラベルに白文字で「PARADOXE」のテキストを配置。ラベルとテキストのカラーを他のアイテムと反転させることで、自由に姿を変え続けるコレクションの“多面性”を表現した。