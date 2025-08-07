2年連続出場の金足農は再び1回戦で敗れた大きな期待に苦しんだ2年半だった。第107回全国高校野球選手権大会は6日、大会第2日が行われ、兄にオリックス・吉田輝星投手を持つ吉田大輝投手（3年）を擁する金足農（秋田）が沖縄尚学と対戦。0-1で惜敗し、2年連続1回戦で姿を消した。試合は両者譲らぬ投手戦となった。金足農は先発の斎藤遼夢投手（2年）が4回まで安打を許さぬ好投。0-0で迎えた7回、5回2死からマウンドに上がってい