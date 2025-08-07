「8月7日」。今日は何の日でしょう？答えは「立秋（二十四節気）」！8月と言えば、1年の中で最も平均気温が高い月ですが、季節を表す目安となる「二十四節気」の上では秋の訪れを知らせる日になります。暑いのに暦上では「秋」になる理由を季節の風物詩とともにご紹介します。二十四節気とは？暑くても秋になる理由2025年8月7日は、「二十四節気」の「立秋」の日。暦の上では秋が始まる日とされています。そもそも「二十四節気」と