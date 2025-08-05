全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・根津の新店『さかなのさけ』です。いい塩梅の上方料理と素直な酒に心和む新店といえば新店だけれど、歴史は長く大阪は南船場で開業して17年、縁あって東京・六本木に移転した後さらに17年。前々から夫婦で惹かれていたこの谷根千の風景の中に暖簾を出したのが2024年2月のこと。料理を作るのは、“えっちゃん”こと悦子さん。子供の頃