[12.22 プレミアリーグ第17節](Tottenham Hotspur Stadium)※25:30開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 20 フレイザー・フォスターDF 6 ラドゥ・ドラグーシンDF 14 アーチー・グレイDF 23 ペドロ・ポロDF 24 ジェド・スペンスMF 7 ソン・フンミンMF 8 イブ・ビスマMF 10 ジェームズ・マディソンMF 21 デヤン・クルゼフスキMF 29 パペ・マタル・サールFW 19 ドミニク・ソランケ控えGK 40 ブランドン オースティンDF 3 セル