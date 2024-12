小説を執筆するためには小説を読むことはもちろんのこと、映画を見たりアクティビティを体験したりとさまざまなことに触れてみることも知識やアイデアを広げるために重要です。俳優兼歌手で作家でもあるエリザ・モス氏が、演技をすることによって執筆に生かすことができた「メソッドライティング」のアイデアについて解説しています。Method Writing: What Novelists Can Learn From Actors About Self-Expression ‹ Litera