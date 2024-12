歌手のAdo(22歳)が12月2日、自身のTwitter(X)を更新。11月頭から米国で生活していることを報告している。Adoはこの日、「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と明かし、英語で「I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?(11月からアメリカにいます。でもまだ話せません。いったい私はここで何をしているのでし