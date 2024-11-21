「Echo Show 15(第2世代)」 Amazonは、前モデルからサウンドやカメラ性能、マイク性能などを強化した15.6型のスマートディスプレイ「Echo Show 15(第2世代)」を、11月21日に発売した。価格は47,980円。プレミアム角度調整機能付きスタンドも12,980円で発売する。 Echo ShowにFire TV機能を搭載した、壁掛け可能なスマートディスプレイ。2022年に発売した第1世代のユーザーは、ほかのEcho Showデバ