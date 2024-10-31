【ポケピース POP UP SHOP～Special Peaceful Place～ in いちばんプラザ】 11月15日～28日 開催予定 会場： 東京駅一番街 B1 いちばんプラザ 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 マリモクラフトは、「ポケピース POP UP SHOP～Special Peaceful Place～ in いちばんプラザ」を11月15日から28日にかけて東京駅一