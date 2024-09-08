Instagramに投稿されたのは、仲良しなワンコと赤ちゃんの日常です。可愛い2人のやりとりは、まるで天使たちが戯れているかのよう…！動画は記事執筆時点で24万2000回再生を突破し、話題になっています。 【動画：仲良しすぎる『犬と赤ちゃん』を撮影したら…まるで天使のような『ふたりのやり取り』】 ワンコと赤ちゃんはとても仲良し！ シーズーの「もんじろう」君は、飼い主さんの赤ちゃんと実の兄弟のように仲良