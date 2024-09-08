女優の永野芽郁（24歳）が、9月7日に放送されたラジオ番組「三菱重工 presents 永野芽郁 明日はどこ行こ？」（TOKYO FM）に出演。俳優でなければ次にやってみたい仕事について語った。永野の友人である、シンガーソングライター・Vaundyがゲストとして登場し、「俳優じゃなかったら次何やりたいですか？」と永野に質問する。永野は「私はPR、プレスさんやりたい、お洋服の。私たちが衣装でお貸し出しいただく時にいるじゃない、プ