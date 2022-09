27万人以上の参加者から得たデータにより、時間を見つけて運動する習慣で心血管疾患やがんを含む幅広い死亡リスクが減少することが分かりました。また、この研究では少量の運動でも一定の効果があることや、特に死亡リスクを下げる運動の種類も判明しています。Association of Leisure Time Physical Activity Types and Risks of All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality Among Older Adults | Geriatrics | JAMA Networ