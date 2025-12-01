ニューストップ > 恋愛ニュース > 独身女子が12月に考えること9パターン「しかたない、女子会で騒ごう… 恋愛コラム 独身女性・男性 クリスマス アンケート スゴレン 独身女子が12月に考えること9パターン「しかたない、女子会で騒ごう」 2025年12月1日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12月に考えることについて、10代〜20代の独身女子に聞いています 彼氏なしを集めて「女子会で騒ごう」と計画を立てているパターン クリスマスを忘れるために仕事に没頭しようと考えている、など 記事を読む おすすめ記事 「“おい八田！”と声をかけたら猛スピードで逃げて行った」八田與一容疑者の生々しい目撃情報…1万件超の情報も有力手掛かりなし 別府ひき逃げ殺人事件 2025年11月30日 18時5分 長瀬智也 Instagramで“意味深投稿”連投にネットざわつき…最初の投稿の3日後は国分太一の「顔出し会見」 2025年11月30日 14時50分 ネット「特定班ほんと優秀すぎ」5歳児の絵からキャラ探し出した！AIでも判明せず→母親のSOSに救世主 2025年11月30日 7時50分 “酒豪”の大物俳優、20年間「白飯を食べてない」を疑う声も…有吉が証言「本当だよ」 2025年11月30日 22時22分 浜崎あゆみ上海公演中止、中国人ファンが謝罪・心境「可能であれば…」 無観客パフォーマンス＆メッセージに対し 2025年11月30日 12時47分