笑いあり争いありの仲良し東京NSC14期が今年も大暴れ！「カゲヤマpresents 14期大暴れツアーin OKINAWA 2026」「東京14期トークライブ vol.2 ALL IN 2026」

吉本興業株式会社

東京NSC14期生(2009年卒業)によるお笑いライブ「カゲヤマpresents 14期大暴れツアーin OKINAWA 2026」を2026年9月23日(水・祝)に那覇市ぶんかテンブス館にて開催します。本イベントは、芸人仲間としてはもちろん、プライベートでも親交の深い同期10名が集結する恒例のツアーです。

今回は『M-1グランプリ2025』で準優勝を果たしたドンデコルテ、『益々荘』でも話題を集めるカゲヤマ、結婚発表が続いたネルソンズに加え、昨年は参加が叶わなかった相席スタート・山添寛、 EXIT・りんたろー。が満を持して出演。ネタ編・コーナー編の2公演をお届けします。

さらに、沖縄公演を振り返る「東京14期トークライブ vol.2 ALL IN 2026」を、2026年10月6日(火)に中野ZERO小ホールにて開催することも決定しました。昨年は、沖縄公演を通じて「14期騒動」が勃発し、様々な芸人のラジオ番組等で取り上げられ大きな盛り上がりを見せました。今年も一筋縄ではいかない沖縄旅の裏側を、同期ならではの遠慮のないトークで赤裸々に振り返ります。

チケットは、6月23日(火)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始、7月4日(土)10:00より一般発売を開始します。なお、東京でのトークライブについてはオンライン配信も行います。

カゲヤマ・益田康平 本人コメント

14期大暴れツアーin OKINAWA。今年もやらせていただきます！！

去年は大揉めしてしまいましたので今年は平和に終われるように祈ってます…。

沖縄で大暴れツアーをやって東京に戻ってきてトークライブ「ALL IN」！

両方とも観にきていただけたらめちゃくちゃ楽しめると思います！

ぜひ観にきてくださいー！今年こそは仲良く…！！

カゲヤマ益田

公演概要

▼沖縄公演 「カゲヤマpresents 14期大暴れツアーin OKINAWA 2026」

【日時】 2026年9月23日(水・祝)

ネタ編 ：開場 14:30／開演 15:00／終演 16:30

コーナー編：開場 17:30／開演 18:00／終演 19:30

【会場】 那覇市ぶんかテンブス館 テンブスホール（那覇市牧志3丁目2番10号）

【出演】 山添寛(相席スタート)、りんたろー。(EXIT)、ネルソンズ、カゲヤマ、ドンデコルテ、カルビ(きっと君はくるさ)

▼東京公演 「東京14期トークライブ vol.2 ALL IN 2026」

【日時】 2026年10月6日(火) 開場 18:45／開演 19:30／終演 21:00

【会場】 中野ZERO小ホール（東京都中野区中野2丁目6番9号）

【出演】 山添寛(相席スタート)、りんたろー。(EXIT)、ネルソンズ、カゲヤマ、ドンデコルテ、カルビ(きっと君はくるさ)

【チケット販売スケジュール】

■FANYチケット先行受付（抽選）

受付期間：6月23日(火)11:00～6月29日(月)11:00

当落発表：6月30日(火)18:00

■一般発売（先着）

発売日時：7月4日(土)10:00～

■配信チケット発売（東京公演）

発売日時：7月4日(土)10:00～

FANYチケット:

●沖縄公演 https://ticket.fany.lol/event/detail/17605(https://ticket.fany.lol/event/detail/17605)

●東京公演 https://ticket.fany.lol/event/detail/17613(https://ticket.fany.lol/event/detail/17613)

【主催】吉本興業株式会社