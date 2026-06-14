【夏の新メニュー】日本酒原価酒蔵にて”豪華うな玉”や”塩麹バターで食べる焼きズッキーニ”など計10種類が登場！

株式会社ビリオンフーズ

夏の主役メニュー『豪華うな玉』『焼きズッキーニ』、さらに『純米酒を使ったガリトマト』まで盛りだくさん！

旬の鰻や夏野菜を贅沢に使用した、この季節だけの逸品をご用意いたしました。

ふっくら香ばしく焼き上げた「豪快うな玉」、瑞々しい食感を楽しめる「水茄子のお刺身」、純米酒の旨味を活かした「塩昆布がりトマト」など、日本酒との相性を追求した夏限定メニューをぜひご堪能ください。

また、お食事の締めには、鰻の旨味を存分に味わえる「鰻のひつまぶし土鍋」、香り豊かな「あおさと明太バターの土鍋ごはん」、じっくり煮込んだ牛すじが楽しめる「ネギたっぷりの牛すじ土鍋ごはん」もご用意しております。

さらに、お酒が進む一品料理として、「塩麹バターで食べる焼きズッキーニ」「おかかたっぷり長茄子1本焼き」「ほろほろ角煮と味しみ大根」「蟹味噌とクリームチーズの贅沢春巻き」もラインナップ。

夏の味覚と日本酒のマリアージュを、日本酒原価酒蔵でぜひお楽しみください。



新メニューの魅力をスタッフが実際に試食しながらご紹介するYouTube動画を公開しております。ぜひ注文前にご覧いただき、食べたいメニューをイメージしてからご来店ください！

動画はこちら :https://youtube.com/shorts/SPB6g8kyJ4w

新メニュー詳細

■豪快うな玉

：1,291円(税込1,420円)

■塩麹バターで食べる焼きズッキーニ

：591円(税込650円)

■純米酒を使った塩昆布がりトマト

：591円(税込650円)

■おかかたっぷり長茄子1本焼き

：591円(税込650円)

■ほろほろ角煮と味しみ大根

：991円(税込 1,090円)

■蟹味噌とクリームチーズの贅沢春巻き

：791円(税込 870円)

■水茄子のお刺身

：491円(税込 540円)

今すぐ予約 :https://sake-genkabar.com/shop/

■鰻のひつまぶし土鍋

1,491円(税込 1,640円)

■あおさと明太バターの土鍋ごはん

：891円(税込 980円)

■ネギたっぷりの牛すじ土鍋ごはん

：891円(税込 980円)

日本酒原価酒蔵 ドリンクメニュー

上記グランドメニューに加え、店舗限定でご提供する日本酒も豊富に取り揃えております。

全国各地から厳選した銘柄をお楽しみいただけます。

実施店舗一覧 / 営業時間



【東京都】

日本酒原価酒蔵 新宿総本店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/

日本酒原価酒蔵 新宿東口店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/

日本酒原価酒蔵 池袋本店

https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/

日本酒原価酒蔵 池袋西口店

https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/

日本酒原価酒蔵 新橋2号店

https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/

日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/

日本酒原価酒蔵 神田店

https://sake-genkabar.com/shop/kanda/

日本酒原価酒蔵 渋谷本店

https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/

日本酒原価酒蔵 神保町店

https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/

日本酒原価酒蔵 町田店

https://sake-genkabar.com/shop/machida/

【神奈川県】

日本酒原価酒蔵 横浜本店

https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/

日本酒原価酒蔵 川崎店

https://sake-genkabar.com/shop/kawasaki/

個室居酒屋 天日 本厚木店

https://sake-genkabar.com/shop/tenbihonatsugi/

【埼玉県】

日本酒原価酒蔵 大宮店

https://sake-genkabar.com/shop/omiya/

【大阪府】

日本酒原価酒蔵 大阪梅田本店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/

日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店

https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/

日本酒原価酒蔵 大阪本町店

https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/

日本酒原価酒蔵 天満店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/tenma/



◆営業時間

◯新宿総本店、新宿東口店、池袋本店、池袋西口店、上野御徒町店、新橋2号店、渋谷本店、神保町店、神田店、町田店、川崎店、横浜本店、大宮店、谷町4丁目店、大阪梅田本店

■平日

15:00~23:30

■土日祝

12:00~23:30

※6月28日(日)は14:00 OPENとなります。

◯天満店

■平日

15:00~23:30

■土日祝

12:00~23:30

◯大阪本町店

■平日

15:00~23:30

■土祝

12:00~23:30

■定休日

毎週日曜

◯個室居酒屋 天日 本厚木店

■平日

15:00~23:00

■土祝

12:00~23:00

※6月28日(日)は14:00 OPENとなります。

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nobbTdIkaNI ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ipqrGw-xFDs ]

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025