TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù ¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥ÈÌò¤Ë²Ö°æÈþ½Õ¡¢¥Þ¥êーÌò¤ËÌÚ²¼ÎëÆà¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª ¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬445ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯7·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê»Ð¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥ÈÌò¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¤¯¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤êËå¤Î¥Þ¥êーÌò¤òÌÚ²¼ÎëÆà¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°X¡Ê https://x.com/kokoore_anime ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2½µÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤Æ2018Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¡¢SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¨¤¾¤®¤ó¤®¤Ä¤Í»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¾®Àâ¤Ç¡¢¸¶ºî¾®Àâ1～7´¬¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥¬UP!¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡ÊÌ¡²è¡¿°¤ÇÜÌî¤Á¤ã¤³¡¢¥Íー¥à¹½À®¡¿Å·²¦»û¤¤Ä¤Í¡Ë¤âÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê1～19´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õ¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥ÈÌò¤Ï²Ö°æÈþ½Õ¤µ¤ó¡¢¥Þ¥êーÌò¤ÏÌÚ²¼ÎëÆà¤µ¤ó¤Ë·èÄê¡ª
¢§¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡ÊCV.²Ö°æÈþ½Õ¡Ë ¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¥Þ¥êー¤Î»Ð¡£
¢§¥Þ¥êー¡ÊCV.ÌÚ²¼ÎëÆà¡Ë ¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤ÎËå¡£
¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2½µÏ¢Â³³«ºÅ¡ª
²Ö°æÈþ½Õ¤µ¤ó¡¢ÌÚ²¼ÎëÆà¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤òÃêÁª¤Ç³Æ2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê https://x.com/kokoore_anime ¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢±þÊçÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡õ»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ÊÉÊ¡¦±þÊç´ü´Ö¡Û
¢§¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥ÈÌò¡¦²Ö°æÈþ½Õ¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ 2Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë17:30 ～ 2026Ç¯6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë17:29
¢£¥Þ¥êーÌò¡¦ÌÚ²¼ÎëÆà¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ 2Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë17:30 ～ 2026Ç¯6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë17:29
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Ï±þÊçµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Í¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤ÎS¥é¥ó¥¯ËâÆ³»Î¥é¥Ã¥¯¤ÏÍ¦¼Ô¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¢Àï»Î¥´¥é¥ó¤È¤È¤â¤Ë¼¡¸µ¤Î¶¹´Ö¤ÇËâ¿À²¦¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãç´Ö¤ÎÁ´ÌÇ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥Ã¥¯¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÅ¨¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤ë·è°Õ¤ò¤·¶«¤Ö¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¡ª¡×
ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËËâ¿À²¦¤ò¤âÅÝ¤·¤¿¥é¥Ã¥¯¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Øµ¢´Ô¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö10Ç¯¡×¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬²á¤®¡¢¥é¥Ã¥¯¤Ï¼«¤é¤òµ¾À·¤ËÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿Âç±ÑÍº¤È¤·¤ÆÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àï¤¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤¿¥é¥Ã¥¯¤ÏÀµÂÎ¤ò±£¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤È¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËF¥é¥ó¥¯ËÁ¸±¼Ô¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ºîÉÊ¾ðÊó
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤¨¤¾¤®¤ó¤®¤Ä¤Í
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§DeeCHA
´ÆÆÄ¡§¿À¸ÍÍÎ¹Ô
¥·¥êー¥º¹½À®¡§¹ÅÄ¸÷µ£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Þ¤¸¤í
¿§ºÌÀß·×¡§¤Ê¤¬¤µ¤«¶Ç
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÈþÊö
»£±Æ´ÆÆÄ¡§±üÃ«ÂÀ´õ
ÊÔ½¸¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ë¡§²¬ºêÍ³Èþ²Â
ÊÔ½¸¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡§´ÛÎËÂÀÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæÎ¼
²»³Ú¡§Âç¶ùÃÎ±§
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§·îÆú
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§Ì¾¾ÎÈó¸ø³«¡Öºß¤êÍè¤¿¤ê¤ÊÆü¾ï¤È¹¬±¿¤ÊÆü¡¹¤Ø¡×
¢§¥¥ã¥¹¥È
¥é¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥ó¥¼¥ó¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥»¥ë¥ê¥¹¡¦¥âー¥È¥ó¡§ÀÐÀîÍ³°Í
¥·¥¢¡¦¥¦¥ë¥³¥Ã¥È¡§ÁêÎÉçýÍ¥
¥ë¥Ã¥Á¥é¡§M¡¦A¡¦O
¥ß¥ë¥«¡§¾®ºä°æÍ´è½³¨
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥´¥é¥ó¡§¾®»³¹ä»Ö
¥¢¥íー¥Í¡§´Ý²¬ÏÂ²ÂÆà
¥¢¥ê¥ª¡§¾È°æÍª´õ
¥¸¥Ëー¡§µÜºé¤¢¤«¤ê
¢§WEB
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§kokoore-anime.com(http://kokoore-anime.com)
¸ø¼°X¡§https://x.com/kokoore_anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤³¤³²¶¥¢¥Ë¥á¡Ë
¢§¸¢ÍøÉ½µ
(C)¤¨¤¾¤®¤ó¤®¤Ä¤Í¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¡Ö¤³¤³²¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸¶ºî¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¾ðÊó
¢§¸¶ºî¾®Àâ
¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù
¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´©¡Ë
Ãø¼Ô¡¿¤¨¤¾¤®¤ó¤®¤Ä¤Í¡¡ ¥¤¥é¥¹¥È¡¿DeeCHA
https://ebook.sbcr.jp/product/81560126JAAA01MBJE3X
¢§¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º
¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù
¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¬¥ó¥¬¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹UP!¡Ë
¸¶ºî¡¿¤¨¤¾¤®¤ó¤®¤Ä¤Í Ì¡²è¡¿°¤ÇÜÌî¤Á¤ã¤³ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¿DeeCHA ¥Íー¥à¹½À®¡¿Å·²¦»û¤¤Ä¤Í
https://www.manga-up.com/titles/478/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥°¥êー¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-11-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥²ー¥È¥¿¥ïー
E-mail¡§info-ent-anime@gree.net
URL¡§https://gree-entertainment.com/