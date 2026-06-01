60秒速乾＆ジェル発想の進化系マニキュア「ジーニッシュマニキュア」 ハンズ50周年を記念した多色ラメ輝くスモーキーピンクを 6月26日(金)ハンズ限定で発売

株式会社 コスメ・デ・ボーテ／Cosme de Beaute Ltd.

株式会社コスメ・デ・ボーテ（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：吉田 明人）は、ジェル風仕上がりのワンコート60秒速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から、ハンズ50周年を記念した限定色を、6月26日(金)から全国のハンズにて順次販売します。

※店舗により販売時期が異なります。

60秒速乾：ワンコート

■多色ラメ×肌なじみのいいスモーキーピンク

ハンズ50周年を記念した限定色「H01 ルミナスミューズ」は、やさしいくすみピンクに多色ラメを重ね、アニバーサリーにふさわしい、上品かつ華やかな輝きを表現しました。

ミューズの名の通り、ふとした仕草の中でさりげなく視線を引きつけるようなスモーキーピンクです。

■商品概要

ジーニッシュマニキュア

8ml 1,210円(税込)

H01 Luminous Muse（ルミナスミューズ）

多色ラメが輝く心踊るスモーキーピンク

■発売日

6月26日(金)

全国のハンズ店舗およびハンズネットストアにて順次販売開始

※店舗により展開時期が異なります。

たった60秒で乾く！ジェル発想の進化系マニキュア「ジーニッシュマニキュア」とは

2017年、「もっと気楽にネイルができる製品があればいいのに…」という当社社員の一声をきっかけに誕生した「ジーニッシュマニキュア」。忙しい方でも簡単に時短でネイルを楽しめるよう、ジェルネイル成分*1を配合しながら、ワンコート60秒の速乾性を可能にしました。

「もっと手軽にセルフネイルを楽しみたい」「キレイな仕上がりを持続させたい」、そんなマニキュア派のwishに応える、ジェル発想の進化系マニキュアです。また、マニキュアでありながらジェルのツヤ感や持ちの良さを実現する、ライト硬化不要のジェル風マニキュアとして、いいとこ取りの本商品。UV/LEDライト不要、除光液で簡単オフ、パラベン・トルエンフリーの爪への負担や使用感を配慮して開発しています。

■ジーニッシュマニキュア 3つのポイント

Point.01 時間がなくてもサッと塗れる60秒速乾タイプ

忙しい朝やお出かけ前でも安心してネイルを楽しめる、驚きの速乾性。ワンコート塗ってからわずか60秒で乾くので、慌ただしい日常の中でも気軽にネイルカラーを楽しむことができます。

Point.02 ジェルネイル成分*1配合 ツヤ×カチッと感&持続力*2

ジェルネイル成分*1配合のため光を通さない遮光ボトルを採用し、サロン級のツヤめく仕上がりと持ちの良さ*2を両立。普通のマニキュアでは物足りない方にも満足できるツヤ感とキープ力に配慮した仕上がりです。

Point.03 肌がキレイに見える大人な抜け感カラー

肌なじみの良いニュアンスカラーを中心に、トレンドを意識したカラーラインナップで、大人の女性の指先を美しく彩ります。指先から洗練された印象を演出し、ファッションやシーンに合わせた多彩なネイルスタイルをお楽しみいただけます。

*1 ジカルバミン酸ジＨＥＭＡトリメチルヘキシル（被膜形成成分） *2 個人差があります

■公式オンラインショップ・各SNS

公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/pages/genish-manicure)

Instagram：＠genish_official（https://www.instagram.com/genish_official/）

X：＠genish_official（https://x.com/genish_official）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コスメ・デ・ボーテ

TEL：03-5449-8100 FAX：03-5449-8102

問い合わせフォーム：https://shop-cosmedebeaute.com/pages/contact_top