60秒速乾＆ジェル発想の進化系マニキュア「ジーニッシュマニキュア」 ハンズ50周年を記念した多色ラメ輝くスモーキーピンクを 6月26日(金)ハンズ限定で発売
株式会社コスメ・デ・ボーテ（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：吉田 明人）は、ジェル風仕上がりのワンコート60秒速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から、ハンズ50周年を記念した限定色を、6月26日(金)から全国のハンズにて順次販売します。
※店舗により販売時期が異なります。
60秒速乾：ワンコート
■多色ラメ×肌なじみのいいスモーキーピンク
ハンズ50周年を記念した限定色「H01 ルミナスミューズ」は、やさしいくすみピンクに多色ラメを重ね、アニバーサリーにふさわしい、上品かつ華やかな輝きを表現しました。
ミューズの名の通り、ふとした仕草の中でさりげなく視線を引きつけるようなスモーキーピンクです。
■商品概要
ジーニッシュマニキュア
8ml 1,210円(税込)
H01 Luminous Muse（ルミナスミューズ）
多色ラメが輝く心踊るスモーキーピンク
■発売日
6月26日(金)
全国のハンズ店舗およびハンズネットストアにて順次販売開始
※店舗により展開時期が異なります。
たった60秒で乾く！ジェル発想の進化系マニキュア「ジーニッシュマニキュア」とは
2017年、「もっと気楽にネイルができる製品があればいいのに…」という当社社員の一声をきっかけに誕生した「ジーニッシュマニキュア」。忙しい方でも簡単に時短でネイルを楽しめるよう、ジェルネイル成分*1を配合しながら、ワンコート60秒の速乾性を可能にしました。
「もっと手軽にセルフネイルを楽しみたい」「キレイな仕上がりを持続させたい」、そんなマニキュア派のwishに応える、ジェル発想の進化系マニキュアです。また、マニキュアでありながらジェルのツヤ感や持ちの良さを実現する、ライト硬化不要のジェル風マニキュアとして、いいとこ取りの本商品。UV/LEDライト不要、除光液で簡単オフ、パラベン・トルエンフリーの爪への負担や使用感を配慮して開発しています。
■ジーニッシュマニキュア 3つのポイント
Point.01 時間がなくてもサッと塗れる60秒速乾タイプ
忙しい朝やお出かけ前でも安心してネイルを楽しめる、驚きの速乾性。ワンコート塗ってからわずか60秒で乾くので、慌ただしい日常の中でも気軽にネイルカラーを楽しむことができます。
Point.02 ジェルネイル成分*1配合 ツヤ×カチッと感&持続力*2
ジェルネイル成分*1配合のため光を通さない遮光ボトルを採用し、サロン級のツヤめく仕上がりと持ちの良さ*2を両立。普通のマニキュアでは物足りない方にも満足できるツヤ感とキープ力に配慮した仕上がりです。
Point.03 肌がキレイに見える大人な抜け感カラー
肌なじみの良いニュアンスカラーを中心に、トレンドを意識したカラーラインナップで、大人の女性の指先を美しく彩ります。指先から洗練された印象を演出し、ファッションやシーンに合わせた多彩なネイルスタイルをお楽しみいただけます。
*1 ジカルバミン酸ジＨＥＭＡトリメチルヘキシル（被膜形成成分） *2 個人差があります
■公式オンラインショップ・各SNS
公式オンラインショップ（https://shop-cosmedebeaute.com/pages/genish-manicure)
Instagram：＠genish_official（https://www.instagram.com/genish_official/）
X：＠genish_official（https://x.com/genish_official）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コスメ・デ・ボーテ
TEL：03-5449-8100 FAX：03-5449-8102
問い合わせフォーム：https://shop-cosmedebeaute.com/pages/contact_top