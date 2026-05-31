大和駅で、日本の高品質な素材で 本場の製法そのまま再現 “ふわぁしゅぁ”食感　行列必須の大人気・台湾カステラが買える！

BOC Japan合同会社

台湾フード店のフランチャイズ展開を行うBOC Ｊａｐａｎ合同会社(本社：東京都港区、代表：小松知彦）が運営する台湾カステラ専門店「台楽蛋糕（タイラクタンガオ）」は、2026年6月3日から6月9日まで、小田急江ノ島線大和駅構内「スィーツボックス」に期間限定で催事出店します。

コロナ禍に揺れる2021年3月12日、台楽蛋糕（タイラクタンガオ）」が東急プラザ銀座にオープン。初日は東京メトロ銀座駅まで続く大行列となり、久々の明るい話題となりました。

東急プラザ銀座店がオープンしてから、お陰様でお客様から多くの支持を頂き、リピーターの方の数も増大の一途です。日本テレビ「ZIP」「ヒルナンデス」「1億3000万人のSHOWチャンネル」、フジテレビ「めざましテレビ」、BS朝日「テイバンタイムズ」で放映され、読売新聞、サンケイ新聞、女性誌「GINGER」、「Hanako」、旅行ガイドブックに掲載される等、多くのメディアで取り上げられました。

今回の出店では、台湾の製法をそのまま取り入れ、現地の味と食感を再現した人気の台湾カステラのプレーンをはじめ、目玉商品の焦がしバターバニラシュガー、チーズやアールグレイなど全6種のハーフ＆ハーフセット、食べきりサイズのカットカステラなどを販売します。

■大行列になる人気の台湾カステラ

台湾カステラは、台湾で古くから親しまれている家庭的なスイーツで、その場で焼き上げるケーキという意味の「現烤蛋糕（シエンカオダンガオ）」と呼ばれています。大きくカットされ、フワフワの食感とほんのりした甘さは、おやつだけでなく朝食などにもぴったりです。

▼出店概要

出店期間：2026年6月3日(水)-2026年6月9日(火)

場所： 小田急江ノ島線大和駅構内「スィーツボックス」

営業時間：10:00～21:00

※館に準ずる

会期中無休 ※天災、保守、メンテナンス等により臨時休業する場合があります。

スィーツボックス公式HP

https://www.sweetsbox.jp/shop/area/kanto/odakyuyamato/



▼商品ラインアップ

■プレミアムカステラシリーズ

「台楽蛋糕」でしか味わえない、日本の高品質の素材を使ったこだわりのフレーバーを取り揃えています。





プレミアムプレーン

専用オーブンでじっくり焼き上げたふわぁしゅぁのくせのない味わいのプレーンカステラ。どの年齢層の方にもお召し上がりいただけます。

プレミアムチーズ

濃厚なチェダーチーズを生地に挟み込み、表面にはパルメザン粉チーズをかけた香ばしい食感と香りに仕上げています。チーズのミルキーな味わいとカステラの程よい甘さが絶妙な組み合わせは、他では味わうことのできない日本で唯一のカステラです。

プレミアム宇治抹茶

独自の焼き上げ製法で、抹茶の風味を逃さず、素材本来の味が楽しめます。日本伝統の抹茶の味を台湾のカステラ製法で実現し、とろけるような口どけに仕上がっています。

プレミアムチョコレート

カカオパウダーを生地に練り込み焼き上げ、表面にはチョコチップをあしらいました。カカオの香りの中、濃厚なチョコレートの甘味と苦みを味わえる感動の一品です。

プレミアムアールグレイ

ミカン科の柑橘類ベルガモットの香料を使用して着香したフレーバーティーの茶葉をカステラ生地にふんだんに練りこむことで、芳醇なアールグレイの香りが味わえる贅沢な逸品です。

プレミアム焦がしバターバニラシュガー

定番のプレミアムプレーンにバターの風味をギュッと凝縮し、濃厚な甘い香りが印象的な焦がしバターをあしらいました。上部にまとったバニラシュガーの高級感あふれる香りを楽しめます。

■ハーフ＆ハーフセット

プレミアムプレーンとフレーバーカステラのハーフ＆ハーフセットです。

プレミアムチーズ＆プレミアムプレーン

チーズとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアムチーズカステラは、濃厚なチェダーチーズを生地に挟み込み、表面にはパルメザン粉チーズをかけた香ばしい食感と香りに仕上げています。チーズのミルキーな味わいとカステラの程よい甘さが絶妙な組み合わせは、他では味わうことのできない日本で唯一のカステラです。

プレミアムチーズ＆プレミアム宇治抹茶

宇治抹茶とプレーンのハーフ＆ハーフセットです。独自の焼き上げ製法で、抹茶の風味を逃さず、素材本来の味が楽しめます。日本伝統の抹茶の味を台湾のカステラ製法で実現し、とろけるような口どけに仕上がっています。

プレミアムチョコレート＆プレミアムプレーン

チョコレートとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアムチョコレートカステラは、カカオパウダーを生地に練り込み焼き上げ、表面にはチョコチップをあしらいました。カカオの香りの中、濃厚なチョコレートの甘味と苦みを味わえる感動の一品です。



プレミアムアールグレイ＆プレミアムプレーン

アールグレイとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアムアールグレイカステラは、ミカン科の柑橘類ベルガモットの香料を使用して着香したフレーバーティーの茶葉をカステラ生地にふんだんに練りこむことで、芳醇なアールグレイの香りが味わえる贅沢な逸品です。



プレミアム焦がしバターバニラシュガー＆プレミアムプレーン

焦がしバターバニラシュガーとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアム焦がしバターバニラシュガーカステラは、定番のプレミアムプレーンにバターの風味をギュッと凝縮し、濃厚な甘い香りが印象的な焦がしバターをあしらいました。上部にまとったバニラシュガーの高級感あふれる香りを楽しめます。

■プレミアムクオーターシリーズ

お客さまからの「大きすぎて一人で食べ切れない」「色々な味を試してみたい」という要望に応えて、1箱に1/4ずつ別の味が入ったプレミアムクオーターシリーズを販売しています。

プレミアムクオーター

プレーン／チーズ／チョコレート／宇治抹茶

■台湾カステラプリン

ふぁふぁの台湾カステラにプリンを組み合わせた新感覚の台湾カステラスィーツです。

・プレーン

・宇治抹茶

・チョコレート

・アールグレイ

※催事出店のため、販売商品が変更になる場合があります。

▼「台楽蛋糕」旗艦店概要

店名：台楽蛋糕（タイラクタンガオ）GINZA NOVO(旧東急プラザ銀座)店

所在地：東京都中央区銀座5-2-1 GINZA NOVO B2F

TEL：03-6822-6188

ホームページ：https://www.taiwancastella.com/

営業時間：11:00-22:00 ※ラストオーダー21:30(予定数に達し次第、販売終了)

GINZA NOVO(旧東急プラザ銀座)

※現在、店舗、および製造拠点は以下の通りです。

GINZA NOVO店（旗艦店）：製造/販売

川口カステラ製造工房：製造/販売/喫茶

▼会社概要

社名：BOCジャパン合同会社

代表：小松 知彦

所在地：東京都港区東新橋1-6-3 ザロイヤルパークホテル アイコニック東京汐留24F

TEL：03-6822-6160

設立：2019年3月12日

事業内容：フランチャイズの本部運営、飲食店の経営

■通販サイトはこちら

https://www.taiwancastella.shop/