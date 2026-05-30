世界観客動員数1,000万人超えの和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO(ドラムタオ、本拠地：大分県竹田市)」は、毎年8月に、本拠地であるTAOの里にて『TAOの夏フェス』を開催します。

今年も8月6日(木)～23日(日)にて開催。※休演日10日(月)・17日(月)・18日(火)





夏フェス(1)





くじゅう高原のど真ん中にある「TAOの里」。清涼な高原の風、一日中TAOの演奏に酔いしれる夏の一大イベント開催！TAOの夏フェスならではの、メンバーが運営する屋台や、TAOのメンバーによる和太鼓の直接指導を受けることができるワークショップ、夏フェスでしか観ることができないスペシャル赤兜ライブなど楽しみが満載となっております。

一年に一度だけの、一日中TAOと過ごす特別な時間。最高の夏の思い出を一緒につくりませんか？









■早く購入した方限定！！超早割チケットが新登場！！

今年の夏フェスのスペシャル特典として、超早割チケットが新登場します！

6月30日(火)までに購入いただいた方限定。なんと、大人が1,000円引き、小人が500円引きとなっております。

いち早く、そしてよりお得にチケットを購入するにはこのチケットがおすすめ。

早めに今年の夏の予定を立てて、お得にTAOの夏フェスを楽しみましょう！









■今年の夏フェスは一味違う！！皆様が思いっきり楽しめる4大企画を実施！

今年の夏フェスは、昨年とは違う、4大企画を実施します。





1.京都劇場で大好評の「ヒーローステージ」が夏フェスにも登場！

超至近距離でのLIVEをお楽しみいただけます。





2.サイン会や撮影会も昨年以上に充実した内容に！

夏フェスの思い出を写真やサインで残すことができます。





3.屋台LIVEも赤兜LIVEも撮影が可能に！

夏フェスでしか観ることができないライブを皆様のカメラに収めることができます。

SNS等でも夏フェスの思い出を綴ってお友達に拡散してください。





4.夏フェス中の「TAOの丘LIVE」には、メインCAST達が参加！

さらに夏フェス会場での購入のお客様は1,000円引きになります。

TAOの里で、夏フェスを楽しんだ後はぜひTAOの丘へいらしてください。









■DRUM TAOのメンバーと最高の夏を一緒に過ごしませんか？

TAOの夏フェスでは、DRUM TAOのメンバーと一緒にフェスを楽しむことができる企画が盛りだくさん！！

涼しい久住高原の美しい自然の恵みの中で、一緒に最高の思い出づくりをしませんか？





《フェスの見どころをご紹介》

(1) ワークショップでTAOと共演！！

DRUM TAOメンバーによる本格指導が受けられる特別ワークショップを開催！

和太鼓をはじめ、チャッパや篠笛の体験も可能！

最後はTAOのメンバーと一緒に1曲演奏できる演奏会もあり、ここだけの思い出を作れます！





ワークショップ





(2) DRUM TAOのメンバーがおもてなしする屋台村

TAOのメンバーが手がける屋台村では、こだわりのフードやドリンクを提供。





・一風堂とコラボした限定ラーメンをはじめとする、焼き物や鉄板、かき氷など

・世界を駆け巡るメンバーが考案したカフェやバー

・夏フェス限定のグッズやメンバー自ら撮影のオフィシャルフォトも販売

・ハズレなしの豪華福引もあり





さらに、超至近距離で観る事のできる、ミニライブも開催します。

メンバーと写真を撮ったり、サインをもらったりもでき、ファンとの距離がグッと近づく交流の場です！





屋台(1)





屋台(2)





屋台(3)





(3) 夏フェスメインLIVE『赤兜LIVE』

TAOの真骨頂！

大自然の中に設けられた野外ステージで行う迫力満点のスペシャルライブ。ホール公演とは一味違う“夏だけ”の演出で観客を熱狂の渦に巻き込みます。





赤兜(1)





赤兜(2)





【出演：DRUM TAO】

世界観客動員数1,000万人！

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。

2020年、阿蘇くじゅう国立公園の中に野外常設劇場「TAOの丘」オープン。

2026年4月9日京都に常設劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」開業。

2026年、TAOは3チームで年間1,000回を超える公演を開催予定。

総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞





DRUM TAO





■TAOの夏フェス2026公演概要

公演タイトル：TAOの夏フェス2026





◆開催期間：8月6日(木)～23日(日)

※10日(月)・17日(月)・18日(火)は休演日。

◆時間 ：9:00開場／14:00赤兜ライブ開演／16:30閉場

◆料金 ：※小人(4歳～小学生)※0歳～3歳膝上で観る場合は無料

○超早割チケット(～6/30まで)

指定席：6,500円

期日フリーチケット：大人 5,500円 / 小人 3,000円

○指定チケット〈期日限定〉(1)芝地指定(2)テント内指定

7,500円 ※大人・小人共通

○期日フリーチケット※有効期限8/6～22(千秋楽での使用不可)

大人 5,900円 / 小人 3,500円

○千秋楽チケット〈8/23のみ有効〉(1)芝地指定(2)テント内指定

7,500円 ※大人・小人共通

○回数券 ※有効期限8/6～22(千秋楽での使用不可)

10枚綴り 52,000円 / 5枚綴り 29,200円

○里&丘セット

9,200円 ※夏フェス期間中使用可能





夏フェス特設サイト https://www.drum-tao.com/tao-fes/

夏フェスWS概要 https://www.drum-tao.com/tao-fes/ws.html





＜お問い合わせ＞

TAO事務局 092-271-7244(平日10:00～18:30)