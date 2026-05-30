スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、MARVELキャラクターのワイヤレススピーカーなど、モバイルアクセサリー7種を2026年6月3日（水）より発売いたします。

製品概要

コレクターズ ワイヤレススピーカー [アイアンマン MK7 ウェアラブルヘルメット]

1:1 スケールの「アイアンマン MK7 ヘルメット」がセットになったワイヤレススピーカーです。 アーク・リアクターをイメージとしたワイヤレススピーカーは、10W出力のスピーカーを搭載し、クリアな音質を実現。スマートフォンやPCと接続して音楽を再生できます。 ヘルメット部分については、メタリックな質感・LEDでのライトアップなど、「アイアンマン MK7ヘルメット」を忠実に再現しています。 ディスプレイとして飾るだけでなく、実際に装着できるウェアラブル仕様で、音声・タッチ・リモコンの操作に対応しており、マスクの開閉やLEDの点灯を自在にコントロールできます。 [スピーカー出力：10W] [スピーカー音楽再生時間：約2時間] [スピーカー充電時間：約4時間] [ヘルメット部：単3形乾電池×4本使用（別売）] [リモコン部：単4形乾電池×1本使用（別売）] 参考価格：\89,800（税込）

コレクターズ ワイヤレススピーカー [アイアンマン MK5 ウェアラブルヘルメット]

1:1 スケールの「アイアンマン MK5 ヘルメット」がセットになったワイヤレススピーカーです。 アーク・リアクターをイメージとしたワイヤレススピーカーは、10W出力のスピーカーを搭載し、クリアな音質を実現。スマートフォンやPCと接続して音楽を再生できます。 ヘルメット部分については、メタリックな質感・LEDでのライトアップなど、「アイアンマン MK5ヘルメット」を忠実に再現しています。 ディスプレイとして飾るだけでなく、実際に装着できるウェアラブル仕様で、音声・タッチ・リモコンの操作に対応しており、マスクの開閉やLEDの点灯を自在にコントロールできます。 [スピーカー出力：10W] [スピーカー音楽再生時間：約2時間] [スピーカー充電時間：約4時間] [ヘルメット部：単3形乾電池×4本使用（別売）] [リモコン部：単4形乾電池×1本使用（別売）] 参考価格：\99,800（税込）

ワイヤレススピーカー [アイアンマン]

「アイアンマン MK4」の精巧なデザインをモチーフとしたワイヤレススピーカーです。 マスクの開閉アクションアーク・リアクターのライトアップなど、映画さながらの演出が随所に盛り込まれ、ただのスピーカーとは一線を画す仕上がりとなっています。 サウンド面では5W出力のスピーカーを2つ搭載し、サイズ以上のクリアで力強い音質を実現。2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応しています。 電源ON/OFF時にシステム起動のサウンドギミックを搭載。 [スピーカー出力：5W×2] [音楽再生時間：約4時間] [充電時間：約2時間] ※ステレオモードを使用するには本製品が2台必要です。 参考価格：\17,800（税込）

ワイヤレススピーカー [シールド]

「キャプテン・アメリカ」の象徴的な[シールド]をモチーフとしたワイヤレススピーカーです。 シールドに内蔵されたベアリングでの回転ギミックや、シールド中央のスター部分のLEDライト点灯など、さまざまな演出が随所に盛り込まれ、ただのスピーカーとは一線を画す仕上がりとなっています。 サウンド面では3W出力のスピーカーを搭載し、サイズ以上のクリアな音質を実現。 通常の音楽再生に加えて、電源ON/OFF時や、[シールド]を傾けたり・揺らしたりした動きと連動した専用のサウンドエフェクトを搭載。ディスプレイとしても映える専用充電台付き。 [スピーカー出力：3W] [音楽再生時間：約4時間] [充電時間：約2時間] 参考価格：\16,800（税込）

ワイヤレススピーカー [ムジョルニア]

「マイティ・ソー」の象徴的な[ムジョルニア]をモチーフとしたワイヤレススピーカーです。 重厚感ある[ムジョルニア]の特徴的なフォルムや質感を再現しており、ただのスピーカーとは一線を画す仕上がりとなっています。 サウンド面では5W出力のスピーカーを搭載し、サイズ以上のクリアな音質を実現。 通常の音楽再生に加えて、電源ON/OFF時や、[ムジョルニア]を垂直に掲げる・振る動きと連動した専用のサウンドエフェクトを搭載。ディスプレイとしても映える専用充電台付き。 [スピーカー出力：5W] [音楽再生時間：約4時間] [充電時間：約2時間] 参考価格：\16,800（税込）

充電専用 USB分配器 [アイアンマン]

「アイアンマン MK7」の精巧なデザインをモチーフとした充電専用 USB分配器です。 劇中さながらのアーク・リアクターや目がライトアップするギミックが搭載されています。 2つのUSB Type-Aポートと1つのUSB Typ-Cポート搭載し、最大15W出力で複数デバイスを同時充電できます。 ※充電専用です。 [入力：USB Type-C×1] [出力：USB Type-A×2、USB Type-C×1] [最大合計出力：15W] 参考価格：\12,800（税込）

マグネット式 ワイヤレス充電器 [アーク・リアクター]

「アイアンマン」の象徴である[アーク・リアクター]をモチーフとしたマグネット式ワイヤレス充電器です。 外周フレームは、削り出しのアルミ合金を採用し、[アーク・リアクター]の金属の質感を再現しており、ただのワイヤレス充電器とは一線を画す仕上がりとなっています。 デバイスを近づけると自動でアームが上昇し、マグネット吸着式で充電位置のズレを防止。 最大15Wの高速充電に対応しています。 [入力：5V/2A、9V/2A(USB Type-C)] [出力：最大15W(10W/7.5W/5W互換)] 参考価格：\19,800（税込）

主要取扱い店舗

各種イベント・催事、ECサイトでも販売いたします。

株式会社PGA ECサイト

【楽天市場】 https://www.rakuten.co.jp/pga-shop/

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。 洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。 手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA 所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5 URL ：https://www.pg-a.co.jp/ 事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

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本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

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