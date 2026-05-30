THE HUMAN





(C)DRUM TAO





世界観客動員数1,000万人超えの和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO(ドラムタオ、本拠地：大分県竹田市)」は、1993年愛知県にて結成。結成33年となるDRUM TAOの現在(いま)を担う、メンバーの“表現力”が全ての最高傑作が完成。5月福岡公演を皮切りに九州各県を魅了し、全国ツアーをスタートします。1年かけて、九州から東京・名古屋・大阪などの主要都市はもちろん北は北海道、南は沖縄まで全国を駆け巡ります。

世界を魅了してきたDRUM TAOが挑む、今、この時代にこそ放つ渾身のステージをぜひお見逃しなく！！









■全てを削ぎ落とし、人間力を剥き出す！最高傑作。

2026年5月5日(火祝)に本拠地：竹田市(大分県)にあるグランツたけたにて、新作舞台「THE HUMAN」のプレビュー公演が行われました。幕が上がると、昨年の舞台を遥かに超える数のステージ全面を覆い尽くすLEDパネルに映し出される映像と、DRUM TAOのメンバーの人間力が表現された舞台に、本拠地：竹田のお客様をはじめとする、満席の会場で、このプレビュー公演を観たお客様が歓喜に溢れました。

また、5月9日(土)福岡市民ホールを皮切りに九州各地を大熱狂の渦に巻き込んでおります。その舞台が、6月以降、全国各地を駆け巡ります。この新作舞台「THE HUMAN」は5月9日(土)福岡市民ホールを皮切りに全国ツアーをスタートしています。









■DRUM TAO 2026 最新作舞台「THE HUMAN」

総合演出・制作：DORAO FRANCO／衣装デザイン：JUNKO KOSHINO

“人間”そのものをテーマに、人間のエネルギーをTAOならではのダイナミックな演奏と圧倒的スケールのパフォーマンスで表現する渾身の最新作。

このデジタル時代に人間の力を全力で表現する舞台。

「全てを削ぎ落とし、人間力を剥き出す！」

メンバーの我武者羅な姿を全面に魅せる作品。





「THE HUMAN」ステージ(1)

「THE HUMAN」ステージ(2)





【出演：DRUM TAO】





DRUM TAO





世界観客動員数1,000万人！

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。

2020年、阿蘇くじゅう国立公園の中に野外常設劇場「TAOの丘」オープン。

2026年4月9日、京都に常設劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」開業。

2026年、TAOは3チームで年間1,000回を超える公演を開催予定。

総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞





【衣装：コシノジュンコ】





コシノジュンコさん





1978年 パリコレクション初参加。北京、NY(メトロポリタン美術館)、ベトナム、キューバ、ポーランド、ミャンマー、スペインなど世界各地でショーを開催。国際的な文化交流に力を入れる。

オペラ、ブロードウェイミュージカル「太平洋序曲」(トニー賞ノミネート)、ユニフォーム、インテリア、花火のデザイン等を手掛ける他、国内被災地への復興支援活動も行っている。

VISIT JAPAN大使、2025年日本国際博覧会協会 シニアアドバイザー、文化庁「日本博」企画委員、文化功労者。

2021年 フランス政府より「レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ」受章。

2022年 秋の叙勲にて「旭日中綬章」受章。

2025年、文化勲章を受章









■全国ツアー概要

公演タイトル：DRUM TAO 2026 新作舞台「THE HUMAN」





《開催会場・公演スケジュール》

●6月20日(土)周南市文化会館

●6月21日(日)下関市民会館

●6月27日(土)・28日(日)那覇文化芸術劇場 なはーと

●7月3日(金)JMSアステールプラザ

●7月4日(土)ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

●7月5日(日)勝山文化センター

●7月7日(火)三田市総合文化センター

●7月11日(土)レザンホール(塩尻市文化会館)

●7月12日(日)ミントゥ井波文化ホール(南砺市井波総合文化センター)

●7月14日(火)米沢市市民文化会館

●7月17日(金)田村市文化センター

●7月19日(日)大曲市民会館

●7月20日(月祝)リンクステーションホール青森

●7月21日(火)東京エレクトロンホール

●7月25日(土)日南町総合文化センター

●7月31日(金)天草市民センター

●8月1日(土)ウイングまつばせ

※9月以降も全国50都市以上の公演を全国各地で行います。スケジュールは公式サイトにてご確認ださい。





※7月以降のスケジュールは公式サイトにてご確認ださい。





総合演出・制作：DORAO FRANCO／衣装デザイン：JUNKO KOSHINO

公式サイト ： https://www.drum-tao.com/

お問い合わせTAO事務局： 092-271-7244(平日10:00～18:30)





◆「THE HUMAN」PV

https://www.youtube.com/watch?v=ICooUQZFs6c