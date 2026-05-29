リーブ21が第34回日本乳癌学会学術総会で展示・共催セミナー開催 ～「セルガードによる頭皮冷却法の新たなエビデンス構築を目指して」～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2026年6月25日～27日に開催される第34回日本乳癌学会学術総会にて、企業（医療機器）展示に出展するとともに、第34回日本乳癌学会学術総会・佐治重衡（しげひら）会長の所属病院である福島県立医科大学の徳田恵美先生（座長）、立花和之進先生（演者）をお招きして共催セミナーを開催いたします。
ご来場の際はお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350665/images/bodyimage1】
【総会概要】
●第34回日本乳癌学会学術総会
●会長：福島県立医科大学・佐治重衡先生
●期日：2026年6月25日～27日（3日間）
【共催セミナーの概要】
■会場：第5会場 国立京都国際会館２階RoomB-1（スイーツセミナー10）
（京都市左京区岩倉大鷲町422番地）
■題名：「セルガードによる頭皮冷却法の新たなエビデンス構築を目指して」
■座長：福島県立医科大学・徳田恵美先生
■演者：福島県立医科大学・立花和之進先生
■共催：株式会社毛髪クリニックリーブ21
（お問い合わせ電話番号：06-4794-2485）
●佐治会長からのコメント（一部抜粋）
「2026年は東日本大震災から15年の節目となります。（略）福島と京都は歴史的にも深いつながりを持っています。幕末の動乱期、会津藩は京都守護職としてこの地を守り、誠実と忠義を尽くしました。その精神は今もなお会津の方々の心に息づいています。京都は日本の伝統と革新が共存する都市であり、本学術総会においても新たな知見を共有し、交流を深める絶好の場となることでしょう。（略）」
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
ご来場の際はお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350665/images/bodyimage1】
【総会概要】
●第34回日本乳癌学会学術総会
●会長：福島県立医科大学・佐治重衡先生
●期日：2026年6月25日～27日（3日間）
【共催セミナーの概要】
■会場：第5会場 国立京都国際会館２階RoomB-1（スイーツセミナー10）
（京都市左京区岩倉大鷲町422番地）
■題名：「セルガードによる頭皮冷却法の新たなエビデンス構築を目指して」
■座長：福島県立医科大学・徳田恵美先生
■演者：福島県立医科大学・立花和之進先生
■共催：株式会社毛髪クリニックリーブ21
（お問い合わせ電話番号：06-4794-2485）
●佐治会長からのコメント（一部抜粋）
「2026年は東日本大震災から15年の節目となります。（略）福島と京都は歴史的にも深いつながりを持っています。幕末の動乱期、会津藩は京都守護職としてこの地を守り、誠実と忠義を尽くしました。その精神は今もなお会津の方々の心に息づいています。京都は日本の伝統と革新が共存する都市であり、本学術総会においても新たな知見を共有し、交流を深める絶好の場となることでしょう。（略）」
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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