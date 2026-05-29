REJUVANTが画期的な老化細胞試験において、標準的な akgとnad+を含むすべての試験対象サプリメントを上回る効果を示す





フロリダ州フェルナンドビーチ, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- ヒトおよび動物における健康寿命の延長と生物学的年齢の低下に焦点を当てた商業段階の長寿企業であるPonce De Leon Health (PDLH)は、画期的な査読付き研究が、科学誌「Aging Cell」に掲載されたことを発表しました。重要なことは、この研究は大規模な実世界のコホートを用いて独自に実施されたものであり、Ponce De Leon Healthがスポンサー、指示、管理したものではないということです。

著者らは、4,000人以上の被験者の生物学的年齢を一律に決定するために、同じDNAメチル化クロックを用いて、老化プロセスに影響を与えようとして摂取された、一般的に使用されている84種類のサプリメント、薬物、市販の化合物との関連を検証しました。その後、それらの結果を相互に比較・順位付けしています。統計的有意性を示したのは、市販の徐放性CaAKG＋ビタミンサプリメントである「Rejuvant」のみでした。本製品は、本研究の主要評価項目である平均1.8年の年齢残差の低下と関連していました。

対照的に、CaAKG/AKGを定期的に摂取した参加者では、その効果は8分の1にとどまり、統計的に有意な差は認められませんでした。NMNやNRなど、あらゆる形態のNAD+サプリメントの効果は、9分の1に低下しました。さらに、このエンドポイントに関しては、Rejuvant群以外のすべてのコホートで統計的有意差は認められませんでしたが、年齢、性別、喫煙状況、健康状態、およびその他の共変量を調整したモデルにおいても、Rejuvant群の有意性は維持されました。

National University of SingaporeのCenter of Healthy Longevityで所長を務め、論文の主執筆者である Brian Kennedy博士は、次のように述べています。「これは、一般的に健康な人を対象に、生物学的年齢を積極的に測定し、84種類の一般的なサプリメントの効果を比較したユニークな研究です。生物学的年齢の低下に有意な効果が見られたサプリメントはいくつかありましたが、その効果で群を抜いて大きかったのはRejuvantであり、これを摂取したユーザーは実年齢より5.74歳低下しました。可能性のある交絡因子を補正した結果、Rejuvantだけが統計的に有意な効果を示しました。これらの所見は、Rejuvantが生物学的年齢を効果的かつ有意義に低下させるという、個人的に数年間使用してきた私の信念を補強するものです。

Academy of Geroscience会長でAlbert Einstein School of Medicineで教授を務めるNir Barzilai博士は次のように述べています。「多くの栄養補助食品が有意義なジェロサイエンスに基づくエビデンスよりも熱狂的な支持を集めている中、Rejuvantには少なくとも説得力のある作用機序とそれを裏付ける前臨床データがあります。さらに、市販後の経験から、他の多くのサプリメントで大々的に主張されているよりも、使用、安全性、使用者の満足度について、より安心できるプロフィールが示唆されています。今日の長寿市場において、それは「絶対的な基準」とは言えないかもしれませんが、現場で冷静な判断を下せる人物にとって最も身近な存在と言えるでしょう。」

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（日本語リリース：クライアント提供）

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