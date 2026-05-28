西脇市「tamaki niime」で播州織ショール制作体験を開催 Lab見学とショールカット体験を2026年6月14日（日）に実施
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県西脇市の播州織ブランド「tamaki niime」と連携し、「播州織工房“tamaki niime”で、あなただけの一枚を仕上げよう。ショールカット＆タグ縫い体験」を2026年6月14日（日）に実施します。参加者は神戸・三宮からバスで移動し、tamaki niime Labの見学や、播州織ショールのカット・タグ縫製体験を行います。
本企画は、“日本のへそ”と呼ばれる西脇市で育まれてきた播州織文化や、tamaki niimeのものづくり哲学を体感できる内容として実施します。糸づくりから染色、織りまで一貫して行うLabを見学し、実際に自らの手でショールを仕上げることで、地域産業やクラフト文化への理解を深める機会を提供します。感性を刺激する体験型ツアーとして、ものづくりやローカル文化への関心が高まる中で実施します。
【イベント概要】
日時：
2026年6月14日（日）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：30名
体験内容：
・tamaki niime Labの案内付き見学
・播州織ショールのカット＆タグ縫製体験
・Lab併設ショップおよび道の駅北はりまエコミュージアムでの買い物
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/029944d1-0624-5f77-a3a9-08ef4ba60c72?lng=ja-JP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350632/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350632/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・播州織ブランド「tamaki niime」のLabを見学し、糸から布が生まれる工程を五感で体感
・自らショールをカットし、ブランドタグを縫製する“世界に一枚だけ”の制作体験
・西脇市の播州織文化や地域産業に触れられるローカルクラフトツアー
・自然と共にものづくりを行うtamaki niimeの哲学や制作背景を学べる構成
・神戸・三宮発着のバスツアー形式で、公共交通では訪れにくい西脇市の工房を訪問
【連携事業者の紹介】
tamaki niimeは、兵庫県西脇市を拠点に活動する播州織ブランドです。コットン栽培から紡績、染色、織り、販売までを一貫して行い、「自然と共に生き、恵みに感謝しながらつくる」という理念のもと、ものづくりを展開しています。播州織の伝統技術を活かしながら、独自の色彩や風合いを持つショールや衣類を制作しています。今回の企画では、Lab見学やショール制作体験を通じて、参加者が播州織文化やtamaki niimeのものづくりを体感できる役割を担います。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本企画は、“日本のへそ”と呼ばれる西脇市で育まれてきた播州織文化や、tamaki niimeのものづくり哲学を体感できる内容として実施します。糸づくりから染色、織りまで一貫して行うLabを見学し、実際に自らの手でショールを仕上げることで、地域産業やクラフト文化への理解を深める機会を提供します。感性を刺激する体験型ツアーとして、ものづくりやローカル文化への関心が高まる中で実施します。
【イベント概要】
日時：
2026年6月14日（日）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
参加費用：9,800円（税込）
募集人数：30名
体験内容：
・tamaki niime Labの案内付き見学
・播州織ショールのカット＆タグ縫製体験
・Lab併設ショップおよび道の駅北はりまエコミュージアムでの買い物
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/029944d1-0624-5f77-a3a9-08ef4ba60c72?lng=ja-JP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350632/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350632/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・播州織ブランド「tamaki niime」のLabを見学し、糸から布が生まれる工程を五感で体感
・自らショールをカットし、ブランドタグを縫製する“世界に一枚だけ”の制作体験
・西脇市の播州織文化や地域産業に触れられるローカルクラフトツアー
・自然と共にものづくりを行うtamaki niimeの哲学や制作背景を学べる構成
・神戸・三宮発着のバスツアー形式で、公共交通では訪れにくい西脇市の工房を訪問
【連携事業者の紹介】
tamaki niimeは、兵庫県西脇市を拠点に活動する播州織ブランドです。コットン栽培から紡績、染色、織り、販売までを一貫して行い、「自然と共に生き、恵みに感謝しながらつくる」という理念のもと、ものづくりを展開しています。播州織の伝統技術を活かしながら、独自の色彩や風合いを持つショールや衣類を制作しています。今回の企画では、Lab見学やショール制作体験を通じて、参加者が播州織文化やtamaki niimeのものづくりを体感できる役割を担います。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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