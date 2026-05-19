【経営者に不可欠な思考力と洞察力】早稲田大学名誉教授・内田和成氏が登壇、6月3日（水）に無料セミナー開催！

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）は、2026年6月3日（水）に無料セミナー「経営者に不可欠な思考力と洞察力」を開催いたします。

登壇者は、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）日本代表や早稲田大学ビジネススクール教授を歴任し、数多くの経営者を間近で見てきた内田和成氏（早稲田大学名誉教授／東京女子大学特別客員教授）。リアル会場（Aoba-BBT六番町オフィス）とオンライン（Zoom配信）の同時開催です。

本セミナーは、Aoba-BBTが企業の人事・人材育成担当者および経営層を対象に開催する「Aoba-BBT次世代経営人材育成サミット2026夏」のDay1として実施します。

● リアル参加お申込み：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-24/8cy3j(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-24/8cy3j)

● オンライン参加お申込み：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-24/8cy54(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-24/8cy54)

■講演の見どころ

本講演では、経営の現場で本当に求められる思考力と洞察力について、内田氏が長年にわたるコンサルティング経験と数多くの経営者との対話から得た知見をもとに解説します。直近で出版予定の書籍のエッセンスにも触れながら、変化の激しい時代において経営者として意思決定を行うための実践的な視座と、次世代リーダーに必要な本質的能力を学べる機会です。

【こんな方におすすめ】

- 経営の意思決定における判断軸を磨きたい方- 次世代リーダー・経営人材の育成に課題を感じている人事・育成担当者- 思考のフレームワークを実務でどう使い分けるか学びたい方- これから経営に挑戦する若手・ミドル層

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/422_1_39aef47e4ac300cae4c4effcb25c09c7.jpg?v=202605200951 ]

※貴重な機会となるため、可能な限りリアル会場でのご参加をお薦めいたします。



■登壇者プロフィール

内田 和成（うちだ かずなり）氏

早稲田大学名誉教授／東京女子大学特別客員教授

東京大学工学部卒業後、日本航空入社。在職中に慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。その後、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）入社。同社のパートナー、シニア・ヴァイス・プレジデントを経て、2000年から2004年までBCG日本代表を務める。ハイテク、情報通信サービス、自動車業界を中心にマーケティング戦略、新規事業戦略、グローバル戦略の策定・実行支援を数多く経験。2006年度には「世界の有力コンサルタント、トップ25人」に選出。

2006年早稲田大学教授に就任。早稲田大学ビジネススクールでは競争戦略やリーダーシップを教える傍ら、エグゼクティブプログラムに力を入れる。CEOだけを集めたディスカッションの場「早稲田会議」創設。早稲田大学ビジネススクールと日本経済新聞社とのコラボレーション企画『MBAエッセンシャルズ』開設。2022年早稲田大学退任。現在、東京女子大学特別客員教授。

著書に『仮説思考』『論点思考』『右脳思考』『イノベーションの競争戦略』（東洋経済新報社）、『異業種競争戦略』『ゲームチェンジャーの競争戦略』『リーダーの戦い方』（日本経済新聞出版）、『意思決定入門』（日経BP社）、最新刊『アウトプット思考』（PHP研究所）など多数。累計50万部以上。

政元 竜彦（まさもと たつひこ）

株式会社Aoba-BBT 取締役副社長

大手総合商社にて、主にオセアニア地区の植林、木材加工事業に従事。約4年にわたる海外駐在時には、海外事業のマネジメントを経験。株式会社Aoba-BBT入社後は、編成制作局長として、全コンテンツの企画立案、制作に関与。経営塾受講生に対してセミナー講師も務める。慶應義塾大学経済学部卒業。

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com