【摂南大学】【日本新】スポーツクライミング部 小屋松恋選手

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学校法人常翔学園

　摂南大学（学長：久保康之）国際学科1年でスポーツクライミング部の小屋松 恋（こやまつ れん）選手が、4月28日に中国で開催された「第6回アジアビーチゲームズ」の女子スピード種目に日本代表として出場し、6秒99の女子日本新記録を樹立しました。公式戦史上初となる「6秒台」の達成です。従来の記録は7秒04で、0秒05更新しました。



【本件のポイント】
●　小屋松選手が女子スピード種目で、6秒99の女子日本新記録を樹立
●　今後、日本代表としてワールドクライミングシリーズなどの国際大会にも出場予定




女子日本新記録となる6秒99をマークした小屋松選手（左）　　　　　　　　　　 出国前の小屋松選手　

■大会概要　


　大会名：第6回アジアビーチゲームズ（中国／三亜）


　期間：2026年4月22日～30日



■記録／成績


　女子スピード種目：6秒99（日本記録を0秒05更新）／決勝進出



■小屋松選手のコメント


　　今大会で日本人女子初となる6秒台を記録し、女子日本記録を更新することができました。これま
　での練習の成果を感じることができたので、とてもうれしいです。この結果に慢心せず自己記録を塗
　り替えられるよう、努力を続けていきます。



■選手情報


　氏　　名：小屋松 恋


　所　　属：摂南大学 国際学部国際学科1年（スポーツクライミング部）


　出身高校：横浜隼人高校（神奈川県）


　主な戦績：スピードユース日本選手権4連覇


　　　　　　世界選手権2025 ベスト16（日本人女子最高順位）



■出場予定の国際大会スケジュール


　【ワールドクライミングシリーズ】


　　スピード第2戦　 　5/28-5/31


　　スピード第3戦　　　 7/3-7/5


　　スピード第4戦　 7/10-7/12


　　スピード第5戦　 9/11-9/13


　　スピード第6戦　　　　 9/18-9/20


　　スピード最終第7戦　　 10/23-10/25


　【第20回アジア競技大会】9/19-10/4



■摂南大学スポーツクライミング部について


　　2022年4月に発足。日本代表コーチを務める中貝次郎氏をヘッドコーチに迎え、キャンパス内には
　国際基準を満たすリード用クライミングウォール（高さ12.5m、全幅9.5m）を設置。今春にはボル
　ダーウォールが完成するなど、世界を見据えたトレーニング環境を整備しています。現在、日本代表
　として6人が選出されています。


　【2026年日本代表選出メンバー】


　リ ― ド ：吉田 智音（国際学科4年）、小林 舞（食品栄養学科4年）


　　　　 　小田 菜摘（国際学科1年）、西尾 洸音（経済学科1年）


　スピード：小屋松 恋（国際学科1年）、田渕 幹規（国際学科1年）