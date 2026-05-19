【摂南大学】【日本新】スポーツクライミング部 小屋松恋選手

学校法人常翔学園

摂南大学（学長：久保康之）国際学科1年でスポーツクライミング部の小屋松 恋（こやまつ れん）選手が、4月28日に中国で開催された「第6回アジアビーチゲームズ」の女子スピード種目に日本代表として出場し、6秒99の女子日本新記録を樹立しました。公式戦史上初となる「6秒台」の達成です。従来の記録は7秒04で、0秒05更新しました。

【本件のポイント】

● 小屋松選手が女子スピード種目で、6秒99の女子日本新記録を樹立

● 今後、日本代表としてワールドクライミングシリーズなどの国際大会にも出場予定

女子日本新記録となる6秒99をマークした小屋松選手（左） 出国前の小屋松選手

■大会概要

大会名：第6回アジアビーチゲームズ（中国／三亜）

期間：2026年4月22日～30日

■記録／成績

女子スピード種目：6秒99（日本記録を0秒05更新）／決勝進出

■小屋松選手のコメント

今大会で日本人女子初となる6秒台を記録し、女子日本記録を更新することができました。これま

での練習の成果を感じることができたので、とてもうれしいです。この結果に慢心せず自己記録を塗

り替えられるよう、努力を続けていきます。

■選手情報

氏 名：小屋松 恋

所 属：摂南大学 国際学部国際学科1年（スポーツクライミング部）

出身高校：横浜隼人高校（神奈川県）

主な戦績：スピードユース日本選手権4連覇

世界選手権2025 ベスト16（日本人女子最高順位）

■出場予定の国際大会スケジュール

【ワールドクライミングシリーズ】

スピード第2戦 5/28-5/31

スピード第3戦 7/3-7/5

スピード第4戦 7/10-7/12

スピード第5戦 9/11-9/13

スピード第6戦 9/18-9/20

スピード最終第7戦 10/23-10/25

【第20回アジア競技大会】9/19-10/4

■摂南大学スポーツクライミング部について

2022年4月に発足。日本代表コーチを務める中貝次郎氏をヘッドコーチに迎え、キャンパス内には

国際基準を満たすリード用クライミングウォール（高さ12.5m、全幅9.5m）を設置。今春にはボル

ダーウォールが完成するなど、世界を見据えたトレーニング環境を整備しています。現在、日本代表

として6人が選出されています。

【2026年日本代表選出メンバー】

リ ― ド ：吉田 智音（国際学科4年）、小林 舞（食品栄養学科4年）

小田 菜摘（国際学科1年）、西尾 洸音（経済学科1年）

スピード：小屋松 恋（国際学科1年）、田渕 幹規（国際学科1年）