【摂南大学】【日本新】スポーツクライミング部 小屋松恋選手
摂南大学（学長：久保康之）国際学科1年でスポーツクライミング部の小屋松 恋（こやまつ れん）選手が、4月28日に中国で開催された「第6回アジアビーチゲームズ」の女子スピード種目に日本代表として出場し、6秒99の女子日本新記録を樹立しました。公式戦史上初となる「6秒台」の達成です。従来の記録は7秒04で、0秒05更新しました。
【本件のポイント】
● 小屋松選手が女子スピード種目で、6秒99の女子日本新記録を樹立
● 今後、日本代表としてワールドクライミングシリーズなどの国際大会にも出場予定
女子日本新記録となる6秒99をマークした小屋松選手（左） 出国前の小屋松選手
■大会概要
大会名：第6回アジアビーチゲームズ（中国／三亜）
期間：2026年4月22日～30日
■記録／成績
女子スピード種目：6秒99（日本記録を0秒05更新）／決勝進出
■小屋松選手のコメント
今大会で日本人女子初となる6秒台を記録し、女子日本記録を更新することができました。これま
での練習の成果を感じることができたので、とてもうれしいです。この結果に慢心せず自己記録を塗
り替えられるよう、努力を続けていきます。
■選手情報
氏 名：小屋松 恋
所 属：摂南大学 国際学部国際学科1年（スポーツクライミング部）
出身高校：横浜隼人高校（神奈川県）
主な戦績：スピードユース日本選手権4連覇
世界選手権2025 ベスト16（日本人女子最高順位）
■出場予定の国際大会スケジュール
【ワールドクライミングシリーズ】
スピード第2戦 5/28-5/31
スピード第3戦 7/3-7/5
スピード第4戦 7/10-7/12
スピード第5戦 9/11-9/13
スピード第6戦 9/18-9/20
スピード最終第7戦 10/23-10/25
【第20回アジア競技大会】9/19-10/4
■摂南大学スポーツクライミング部について
2022年4月に発足。日本代表コーチを務める中貝次郎氏をヘッドコーチに迎え、キャンパス内には
国際基準を満たすリード用クライミングウォール（高さ12.5m、全幅9.5m）を設置。今春にはボル
ダーウォールが完成するなど、世界を見据えたトレーニング環境を整備しています。現在、日本代表
として6人が選出されています。
【2026年日本代表選出メンバー】
リ ― ド ：吉田 智音（国際学科4年）、小林 舞（食品栄養学科4年）
小田 菜摘（国際学科1年）、西尾 洸音（経済学科1年）
スピード：小屋松 恋（国際学科1年）、田渕 幹規（国際学科1年）